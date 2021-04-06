6 апреля 2021 | Время чтения 21 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов © ИА REGNUM

Меры по инфраструктурному развитию регионов (в том числе в контексте повышения потенциала проходящих через российскую территорию международных транспортных коридоров), вопросы к бюджетной политике субъектов Федерации, а также шаги по противодействию коррупции и теневой экономике — в числе приоритетов Кремля при проведении региональной политики в марте 2021 года.

Во-первых, на фоне временной блокировки Суэцкого канала подтверждаются выигрышные стороны активно продвигаемой Владимиром Путиным стратегии развития инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих через территорию России.

Такая политика согласуется в том числе с шагами по развитию Северного морского пути как частью курса на освоение арктических территорий. В конце марта 2021 года под руководством вице-премьера Юрия Трутнева состоялось совещание по вопросам поддержки маршрута. Затронутый в ходе совещания вопрос о модернизации морской и прибрежной инфраструктуры Севморпути с созданием западного и восточного центров управления грузами может стать дополнительным фактором увеличения объемов инвестиций в арктические регионы, а также внимания к этим территориям как крупнейших российских корпораций, так и иностранного бизнеса. Вероятность такого развития событий повышается в том числе с учетом уже достигнутого роста объемов перевозок по этому маршруту (за прошедшие пять лет соответствующие показатели увеличились в 5,5 раза).

Не менее значимы задачи по развитию маршрута Европа — Западный Китай, который остается драйвером для реализации инфраструктурных проектов в ряде регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Скорее всего, в течение 2021 года будут предприняты дополнительные меры по инфраструктурному развитию регионов, причем предложения о новых мерах в этой сфере будут исходить как от Кремля, так и от наиболее активных губернаторов. Можно вспомнить представленное в марте предложение главы Челябинской области Алексея Текслера «запустить дополнительный (долгосрочный механизм целевого кредитования, нацеленный на развитие инфраструктуры».

Во-вторых, показательно требование президентом «очень ответственного отношения к бюджетному процессу» со стороны губернаторов. О нем Владимир Путин напомнил в ходе совещания с членами правительства в конце марта. Более жесткой критике со стороны президента подверглись «некоторые руководители регионов», которые, «имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг». Можно ожидать ужесточения контроля федерального центра над бюджетной политикой регионов. Этот фактор может повлиять на кадровые решения в отношении губернаторского корпуса — возможно, в ходе ротаций в конце 2021 — первой половине 2022 года.

В-третьих, значимым решением (которое может иметь в том числе определенный предвыборный эффект в ходе парламентской кампании) становится разработка совместно с властями субъектов Федерации и правительством программ социально-экономического развития регионов.

В-четвертых, одной из наиболее резонансных тем марта стали антикоррупционные расследования (наиболее заметные из них связаны с арестами впоследствии отправленного в отставку главы Пензенской области Ивана Белозерцева, а также двух вице-премьеров правительства Ставропольского края). Вероятно, Кремль будет реализовывать широкую программу декриминализации управленческих структур и экономик регионального уровня, значимым элементом которой могут стать меры, затрагивающие лесную отрасль (Владимир Путин затронул эту тему в ходе совещания с членами правительства).

В-пятых, сохраняется приоритетное внимание Центра к индустриальным регионам. Одним из показательных событий в этой сфере стало прошедшее в начале марта под председательством президента совещание по развитию угольной отрасли. Подтвержден курс на комплексную работу федеральных властей с экологической повесткой в таких регионах (в частности, в марте была утверждена «дорожная карта» по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду), а также на диверсификацию экономик таких территорий.

Можно предположить, что среди тем, которые могут быть затронуты в рамках послания президента Федеральному собранию и ежегодного отчета правительства в Госдуме, внимание будет уделено развитию первичного звена системы здравоохранения и создания условий для предотвращения оттока медицинских кадров из субъектов Федерации, находящихся в зоне влияния крупных экономически развитых регионов. Шаги, предпринятые в этой сфере в Новгородской области, затрагивались в ходе рабочей встречи Владимира Путина с главой региона Андреем Никитиным.

Политическое значение в условиях подготовки к парламентской кампании в апреле — мае 2021 года могут получить меры, предпринимаемые региональными властями по борьбе с лесными пожарами и паводками. Так, по оценке главы Минвостокразвития Александра Козлова, «по долгосрочному прогнозу пожарной опасности в апреле — мае огневые риски будут в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока». Скорее всего, в этих условиях будет наблюдаться как повышенное внимание федерального центра к оперативности и результативности мер, предпринимаемых губернаторами, так и жесткая реакция федеральных властей на недоработки в этой сфере со стороны глав регионов.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

На фоне подготовки к парламентской кампании активизируются усилия губернаторов по разрешению противоречий с представителями региональных элит до официального старта предвыборной гонки: в формате кулуарных переговоров в политически стабильных субъектах Федерации и в рамках публичных конфликтов в относительно более протестных.

Как и в ходе предыдущих парламентских кампаний, анонсировано участие в думских выборах глав административных центров ряда регионов. Этот процесс затрагивает как патерналистские (заявление о намерении баллотироваться в Госдуму мэра Краснодара Евгения Первышова), так и протестные территории со сложной внутриэлитной конфигурацией (анонсировано участие в парламентской кампании мэра Омска Оксаны Фадиной). В перспективе ближайшего года это может привести к усилению региональной и муниципальной составляющей в повестке парламентской кампании: с одной стороны, в связи с вероятным усилением информационных атак, организованных внутриэлитными оппонентами таких кандидатов и оппозиции (прежде всего если речь идет о протестных регионах), с другой — на фоне стремления идущих в парламент мэров продемонстрировать свой лоббистский потенциал, а руководства «Единой России» — предоставить возможность заработать дополнительные политические очки деятелям, которые будут влиять на образ партии на уровне территорий.

Оценивая более долгосрочную перспективу, следует обратить внимание на следующее. Если в ходе предыдущих парламентских кампаний в Госдуму часто переходили «возрастные» главы муниципальных образований (как экс-мэр Красноярска Петр Пимашков и его коллега из Уфы Павел Качкаев, впервые избранные в парламент в 2011 году, или экс-мэр Краснодара Владимир Евланов в 2016-м), при подготовке к нынешней кампании чаще рассматривается подобная перспектива для молодых управленцев (как в случае с 44-летними Евгением Первышовым и Оксаной Фадиной, занимающих свои должности менее пяти лет). Учитывая заметный уровень рисков для мэров региональных столиц (как в связи с информационными атаками, так и в логике повышенного внимания к работе чиновников на этом уровне власти со стороны правоохранительных органов и иных ведомств), переход в Госдуму может создавать для таких управленцев дополнительные возможности для карьеры в перспективе ближайших пяти лет, не исключая переход на губернаторские посты (естественно, не обязательно в своих «базовых» регионах).

Пример более проблемной муниципальной повестки — кризис вокруг городской думы Димитровграда (Ульяновская область). Обсуждаемым событием в марте 2021 года (оказавшимся в фокусе внимания федеральных СМИ) стало обращение руководителя местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгения Кононова в суд с требованием установить факт непроведения заседаний этого представительного органа в течение трех месяцев подряд. Дальнейшее развитие событий может дать повод главе региона для роспуска городской думы. Хотя с момента избрания действующего созыва гордумы Димитровграда в 2018 году ситуация вокруг этого города чаще использовалась оппонентами главы региона Сергея Морозова (полномочия которого истекают в 2021 году) для критики в его адрес, нынешняя ситуация может при определенных условиях дать ему дополнительное пространство для маневра. В экспертной среде популярно мнение о высокой вероятности замены этого губернатора в 2021 году (что действительно является возможным сценарием). Но нельзя полностью исключать и того, что Кремль может отложить это решение на фоне ряда острых политических проблем в регионе, с которыми пришлось бы столкнуться новому врио губернатора.

Можно выделить несколько значимых факторов, которые могут оказать влияние на региональную и муниципальную политику в апреле — мае 2021 года. Во-первых, подготовка к праймериз «Единой России» (в том числе внутриэлитные переговоры по поводу участия в них ряда статусных политиков регионального уровня — многие из таких игроков могут официально заявить об участии в предварительном голосовании на самых последних этапах регистрации кандидатов).

Во-вторых, возможные проверки деятельности региональных властей в сфере здравоохранения, интенсивность которых, вероятно, будет возрастать по мере стабилизации эпидемиологической ситуации. Примером является арест главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко (был предложен к назначению на этот пост в ноябре 2019 года) в связи с расследованием в сфере поставок медицинской техники и средств индивидуальной защиты для нужд региона.

В-третьих, вероятны новые антикоррупционные расследования в отношении чиновников регионального и (возможно, даже с большей вероятностью) муниципального уровня. При этом аресты высокопоставленных управленцев по антикоррупционным делам более вероятны до старта парламентской кампании — в период с апреля по начало июня 2021 года.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Разработка новых инициатив в области социально-экономического развития регионов, обсуждение инфраструктурных проектов, подготовка к парламентской кампании и заявления статусных игроков о готовности баллотироваться в Госдуму, а также расследования правоохранительных органов в отношении региональных и муниципальных чиновников вошли в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2021 года.

Рабочая встреча с президентом, на которой обсуждалась, в частности, реализация в регионе инвестиционных и крупных инфраструктурных проектов, становится позитивным информационным поводом для губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 6-го на 5-е место). После проведения под председательством Владимира Путина совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя укрепляются позиции Михаила Развожаева (с 28-го на 24-е место). В то же время на фоне протестной кампании против застройки Форосского парка теряет позиции глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 12-го на 14-е место).

После рабочих поездок премьера Михаила Мишустина в соответствующие регионы укрепляются позиции губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (с 45-го на 43-е место), главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 80-го на 72-е место), руководителя Тывы Шолбана Кара-оола (с 83-го на 80-е место). Несомненно, это лишь ситуативные изменения в рейтинге. После рабочей встречи с вице-премьером Александром Новаком для обсуждения вопросов развития нефтегазового комплекса, а также проведения в регионе Международного молодежного форума «Нефтяная столица» укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 10-го на 9-е место). Ряд инициатив, с которыми выступил Алексей Текслер в ходе дней региона в Совете Федерации, приносит дополнительные политические очки губернатору Челябинской области (с 18-го на 15-е место).

Рабочая поездка вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в Амурскую область становится позитивным информационным поводом для губернатора региона Василия Орлова (с 70-го на 68-е место).

Развивается восходящий тренд для большинства врио глав регионов. После визита вице-премьера — полпреда президента в ДФО в Хабаровский край и проведения под его председательством совещания о выполнении плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре получает дополнительные политические очки врио главы региона Михаил Дегтярев (с 69-го на 64-е место). Соглашение с ООО «Газпром Межрегионгаз» о снижении тарифов на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для жителей региона на 20% с 1 апреля 2021 года становится позитивным информационным поводом для врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (с 51-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После заявления представителей Счетной палаты о том, что Мордовия устранила нарушения Бюджетного кодекса, на которые указывало ведомство в ходе проверки в 2020 году, и «регион планомерно сокращает свой госдолг», продолжается восходящий тренд для врио главы республики Артема Здунова (с 53-го на 51-е место). В то же время теряет позиции врио главы Дагестана Сергей Меликов (с 15-го на 18-е место).

После в целом удачных для власти выборов мэра административного центра республики усиливается влияние главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 21-е место). Заявление мэра Краснодара Евгения Первышова о намерении баллотироваться в Госдуму способствует укреплению позиций кубанского губернатора Вениамина Кондратьева (с 22-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).

Задержания вице-премьера регионального правительства Александра Золотарева и и.о. вице-премьера Романа Петрашова усиливают политическую уязвимость губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 52-го на 63-е место). После ареста заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого теряет позиции губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 32-го на 36-е место). Арест представителя губернатора и правительства в заксобрании региона Стеллы Штань становится проблемным информационным поводом для губернатора Алтайского края Виктора Томенко (с 57-го на 62-е место). Задержание мэра Майкопа Андрея Гетманова создает дополнительные вызовы для главы Адыгеи Мурата Кумпилова (с 65-го на 69-е место). На фоне проведенных сотрудниками ФСБ обысков в МАУ «Город», учредителем которого является администрация Екатеринбурга, теряет позиции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 20-го на 25-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в феврале Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,01 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,96 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,50 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 4 7,18 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 6 6,69 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 6 5 6,64 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 7 8 6,46 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 7 6,40 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 9 10 6,34 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 10 9 6,32 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 11 14 6,29 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 12 11 6,25 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 13 13 6,20 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 14 12 6,13 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 15 18 6,02 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 16 16 6,00 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 17 17 5,91 Меликов Сергей Алимович И.о. главы Республики Дагестан 18 15 5,88 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 19 19 5,84 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 20 22 5,76 Сильное влияние Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 21 26 5,74 Махонин Дмитрий Николаевич Губернатор Пермского края 22 25 5,71 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 23 21 5,70 Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя 24 28 5,67 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 25 20 5,65 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 26 27 5,62 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 27 24 5,60 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 28 33 5,38 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 29 30 5,32 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 30 35 5,25 Кобзев Игорь Иванович Губернатор Иркутской области 31 23 5,20 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 32 31 5,13 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 33 29 5,00 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 34 37 4,95 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 35 38 4,88 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 36 32 4,86 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 37 36 4,83 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 38 41 4,60 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 39 42 4,58 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 40 34 4,55 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 41 44 4,50 Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 42 43 4,47 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 43 45 4,40 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 44 40 4,38 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 45 39 4,35 Цыбульский Александр Витальевич Губернатор Архангельской области 46 49 4,33 Гладков Вячеслав Владимирович И.о. губернатора Белгородской области 47 51 4,29 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 48 48 4,25 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 49 46 4,22 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 50 47 4,18 Среднее влияние Здунов Артём Алексеевич И.о. главы Республики Мордовия 51 53 4,15 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 52 50 4,13 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 53 54 4,10 Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики 54 62 4,07 Гольдштейн Ростислав Эрнстович Губернатор Еврейской автономной области 55 55 4,00 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 56 56 3,97 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 57 59 3,93 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 58 60 3,89 Битаров Вячеслав Зелимханови чГлава Республики Северная Осетия — Алания 59 63 3,86 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 60 58 3,85 Уйба Владимир Викторович Глава Республики Коми 61 67 3,83 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 62 57 3,81 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 63 52 3,79 Дегтярёв Михаил Владимирович И.о. губернатора Хабаровского края 64 69 3,75 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 65 72 3,73 Солодов Владимир Викторович Губернатор Камчатского края 66 64 3,71 Бездудный Юрий Васильевич Губернатор Ненецкого автономного округа 67 68 3,68 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 68 70 3,66 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 69 65 3,62 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 70 77 3,59 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 71 66 3,55 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 72 80 3,53 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 73 73 3,51 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 74 71 3,47 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 75 74 3,45 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 76 76 3,40 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 77 78 3,38 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 78 75 3,36 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 79 79 3,33 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 80 83 3,30 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 81 81 3,18 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 82 82 3,10 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 83 84 3,02 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 84 85 2,87

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Климовский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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