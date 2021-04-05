Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Петербурге в 2021 году продолжится развитие общественных пространств, в том числе работы в тех локациях, которые были предложены самими горожанами. Об этом 5 апреля в своем радиообращении к петербуржцам заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественное пространство «Новая Голландия»

Среди таких мест глава региона назвал территорию у Суздальских озёр, набережную реки Охты, Бестужевский сад.

«Увеличим зелёную зону перед новым зданием Российской национальной библиотеки в Московском районе, отремонтируем там фонтан. Всего в этом году мы планируем возродить семь фонтанов в разных районах города. По нацпроекту «Комфортная среда» благоустроим 11 мест притяжения горожан», — сказал Беглов.

Он напомнил, что недавно Петербург вошел в число ста мировых мегаполисов по качеству жизни.