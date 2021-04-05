Лондон, , 18:34 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2762 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 5 апреля правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала пандемии на территории страны выявлено уже 4 362 150 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 126 862 случая смерти от заболевания.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 33,5%, а количество умерших от COVID-19 — на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получили уже 31 581 623 человека, обеими компонентами вакцины привиты 5 432 126 человек.