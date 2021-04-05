Посёлок городского типа Власиха, Московская область, , 18:36 — REGNUM Работы по реконструкции стадиона на улице Маршала Жукова в подмосковной Власихе планируется завершить в августе. Об этом 5 апреля сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

На данный момент работы ведутся в усиленном режиме. На объекте было увеличено количество рабочих и техники, осуществлена закупка необходимого оборудования и материалов.

«На данный момент на объекте ведется монтаж перекрытий второго этажа здания физкультурно-оздоровительного центра с универсальным спортивным залом, устройство подъездных путей, благоустройство территории. Все работы завершим в августе», — завил глава регионального минстроя Владмир Локтев.

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