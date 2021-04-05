Киев, , 18:30 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень удивлен заявлениями представителей власти об «украинском русском языке» и считает, что такие высказывания «не имеют никаких перспектив».

Об этом он заявил вечером 5 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что закон «О функционировании украинского языка» не заставил население Украины разговаривать на украинском языке, добавив, что Киеву давно пора демонополизировать русский язык и громко заявить, что «на Украине есть украинский русский язык».

Кремень напоминает, что три недели тому назад президент Владимир Зеленский на одном из мероприятий заявил, что государственным языком является украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия, что означает, как предполагает чиновник, что должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке.

«А теперь мы имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся?» — задался вопросом уполномоченный, добавив, что лично он не разделяет заявлений Мендель, и считает, что они не имеют никаких перспектив.

В завершение он отметил, что вопрос языка на Украине нужно «закрыть раз и навсегда», призвав также помнить, что защита языка — «это защита национальных интересов, основ конституционного строя».