Москва, , 18:30 — REGNUM Рост российского рынка интернет-торговли объясняется массовой локализацией трансграничных игроков в России и перетеканием доли импорта во внутренний рынок, считает директор по развитию логистического оператора Logsis Алексей Вайсберг. Об этом он заявил ИА REGNUM 5 апреля, комментируя информацию Ассоциации компаний интернет-торговли о том, что за год российский рынок интернет-торговли вырос на 44% и достиг 431,3 млрд рублей.

«Нельзя не отметить, что ситуация с пандемией именно нашей отрасли в целом пошла на пользу. Огромное количество новых покупателей было вовлечено в дистанционную торговлю, множество традиционно офлайновых ритейлеров включились в интернет-продажи. Большую роль сыграло развитие мультитоварных торговых площадок, которые как раз упростили доступ к онлайн-каналу продаж, прямой коммуникации с розничным потребителем для производителей или дистрибьюторов товаров народного потребления», — отметил эксперт.

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По его словам, взрывной рост апреля-мая 2020 года повторить в 2021 году будет уже непросто: «Эффект от ограничений на офлайновую торговлю в пандемию однажды уже произошел, и, надеюсь, не повторится в этом году. Поэтому статистика второго и третьего кварталов 2021 года, вероятнее всего, будет не слишком сильно отличаться от показателей прошлого года. Общий рост год к году, по нашим прогнозам, составит около 20%. Весной и летом темпы прироста значительно снизятся, однако активности и вариации «Черной пятницы» в ноябре, а также предновогодние скидки все расставят по своим местам — продажи снова пойдут вверх».