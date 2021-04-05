Бишкек, , 18:29 — REGNUM Из бюджета Киргизии выделили 215 млн сомов (195 млн рублей) на закупку в России противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев, передает «24.kg».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Читайте также: Минздрав Киргизии отказался от американской вакцины Pfizer

Высокопоставленный чиновник отметил, что сейчас киргизские власти ведут переговоры с руководством российского Минздрава по вопросу о стоимости вакцины от коронавируса, которая в среднем составляет $8 — $10 (608 — 760 рублей) за дозу.

По его словам, подаренные Россией 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» должны будут прибыть в Киргизию в конце мая — начале июня.

«Ожидаем еще спонсорскую помощь. К третьей волне, которую ожидаем в мае-июне, должны вакцинировать около миллиона человек», — резюмировал глава минздрава Киргизии.

Читайте также: Власти Киргизии хотят купить вакцину «Спутник V» за счет мигрантов в России