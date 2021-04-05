Пущино, Московская область, , 18:36 — REGNUM Уникальную искусственную кожу создали ученые в Подмосковье. Об этом 5 апреля сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ткань для перевязки ран и повреждений была произведена в институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Учреждение расположенно в подмосковном наукограде Пущино. Ткань представляет собой тончайшую пленку, которая накладывается на раны. При этом клетки такни начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца. Таким образом ускоряется процессы заживления повреждений.

«Так называемая «искусственная кожа», защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создает оптимальные условия для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла», — отмечено в сообщении.

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