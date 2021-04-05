Брюссель, , 18:27 — REGNUM Европейский регулятор защиты персональных данных проводит проверку сообщений об утечке информации о 533 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщает 5 апреля газета Times.

По информации издания, данные по утечке проверяет Ирландская комиссия по защите данных (IDPC).

«По всей видимости, это связано с проблемой, о которой сообщалось в 2019 году, связанной со сбором персональных данных из Facebook», — цитирует издание слова сотрудника IDPC Грэма Дойля.

Он уточнил, что после новых сообщений СМИ об утечке персональных данных регулятор попытается установить, действительно ли речь идет о том наборе данных, который был опубликован в 2019 году.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что персональные данные и номера телефонов 533 млн пользователей Facebook, проживающих в 106 странах мира, попали в свободный доступ в Сети.

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