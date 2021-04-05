5 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

«Нет наработанных данных, чтобы определенно сказать, что лучше» — мнение академика РАН Валерия Береговых о трех российских вакцинах. Подробнее читайте в интервью академика для ИА REGNUM.

Елена Ковачич, , 20:36 — REGNUM Уже три вакцины доступны россиянам. «Спутник-V» — на лидерских позициях. Это первая из появившихся вакцин от COVID-19 в мире и самая доступная для россиян.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Звонок в дверь: молодой человек по имени Артем пришел «проведать любимых пенсионеров».

— И что Вы хотите сообщить? — мой вопрос представителю соцзащиты района Хамовники.

— Вы еще не вакцинировались. Могу предложить записать Вас на вакцинацию.

— Я бы хотела вакцину Чумакова «КовиВак».

— Ой, у нас пока только «Спутник». Насчет «КовиВака» узнаю, позвоню Вам.

Звонка я, видимо, не дождусь. И не потому, что вежливый сотрудник соцзащиты оказался необязательным. Просто на своем опыте убедилась — узнать что-либо об альтернативах вакцинации «Спутником-V» практически нереально. Почему? «Нет информации», — стандартный ответ всех служб.

Меня это обстоятельство весьма удивило и даже обескуражило. Как это нет информации? По вопросам вакцинации открыта горячая линия. Интернет пестрит ссылками и инфографикой ковида и вакцинации, а тут на простой вопрос, «где и когда», не получишь ответа.

Гораздо менее удивительна сегодняшняя новость о том, что «берега Сахалина засыпало сельдью». По сообщениям СМИ, «вода превратилась в «молоко» от молоки самцов, а прибрежная зона Тихого океана в этом районе расцвела полями сельди, выбросившейся на сушу. «Это не аномалия, а сезонное явление: рыба идет на нерест», — ответ специалистов.

В этой новости важно то, что ответ есть. А в случае с вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» нет ответа, кроме предложения позвонить туда или сюда, подождать какое-то время, в выходные Росздравнадзор не работает и т. п.

Сотрудники ГНЦ ВБ Вектор на встрече Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Цитата из видео. kremlin.ru

Когда речь идет о профилактике COVID-19 при наличии трех возможных вариантов у людей, естественно, возникает вопрос — а чем лучше прививаться.

О «Спутнике» больше всего информации как о первой используемой вакцине. Есть и отзывы привитых. Среди моих знакомых и те, кто очень тяжело перенес вакцинацию, и «середнячки» — были жар или озноб — но в целом терпимо, а есть и те, кто вообще ничего не почувствовал, как говорится, «укололся и пошел».

На днях после прививки «Спутником-V» симптомы коронавируса ощутил президент Аргентины. Комментируя ситуацию с Альберто Фернандесом, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург отметил, что симптомы похожи на гриппоподобный синдром, добавив, что «вакцинация «Спутником V» этого не исключает, но защищает от тяжелых последствий инфекции» (заявление ученого для РИА Новости).

Согласитесь, не очень утешительно. Все-таки никто не может знать заранее, как его организм отреагирует на прививку. А болеть и страдать не хочет тем более никто. Поэтому люди ищут альтернативу. К тому же она есть. Две новые вакцины отечественного производства поступили на внутренний рынок.

«Есть-то они есть, да кто ж их дасть!» Новинки совершенно недоступны для жителей Москвы. Пока. И узнать что-либо конкретное тоже пока нельзя.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Устав набирать многочисленные телефонные номера с одним и тем же итоговым результатом — ничего не знаем, я решила позвонить в экспертную во всех отношениях организацию — Российскую академию наук. Причем ученому, который возглавляет Отделение медицины в РАН. И тоже точного ответа не получила. Хотя кое-что все же для себя прояснила.

Специалист в области фармацевтической технологии и промышленной фармации академик РАН Валерий Береговых подробно ответил на вопросы ИА REGNUM.

Дабы избежать трактовок и искажений смысла слов ученого, приведу полностью интервью с Валерием Береговых.

Елена Ковачич: Валерий Васильевич, не могли бы Вы рассказать о трех вакцинах РФ: про «Спутник-V» более или менее все понятно, вакцинируют, проблем нет, а что насчет двух других?

Валерий Береговых: «Что касается «Эпивака», то это практически табу, за Уралом остается, а «Спутник» наладил производство, идет он, а в понедельник должны ответить, потому что «чумаковцы» уже наработали производство вакцины, но Голикова должна этот вопрос решить. В понедельник я буду знать. Единственное, я знаю, что в Центр хирургии (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского) 1000 доз уже дали. А куда остальное, в понедельник только скажут, пока официального распределения государством не было. Именно такая ситуация. А чем Вам Гамалеи не нравится?

Валерий Береговых Ras.ru

Елена Ковачич: Гамалеи — это все-таки как бы генная инженерия, а потому долгосрочные последствия не очень понятны. Переносится вроде бы неплохо, надолго защищает, но не будет ли потом онкологии или еще чего-то, это вопрос.

Валерий Береговых: Я в это вдаваться не буду, потому что я с Вами не согласен. А в понедельник отвечу, куда распределят, как мы говорим, Чумака.

Елена Ковачич: А «ЭпиВакКороны» нет в Москве?

Валерий Береговых: Ее из Сибири не выпускают. Поэтому в наших Центрах в Москве я ни от кого не слышал.

Елена Ковачич: Попова, главный санитарный врач РФ, сделала же себе «ЭпиВак». А Вы говорить, что в ЦО не пускают ее, как так вышло тогда?

Валерий Береговых: Это естественно, это ее институт. Ей и надо было ее сделать. Анна Юрьевна что хочет, то и делает, что ж тут такого.

Елена Ковачич: Судя по описанию в интернете, получается, что это самая безобидная вакцина в смысле последствий.

Валерий Береговых: Давайте так, доморощенных фантазий не будем говорить!

Елена Ковачич: Тогда скажите недоморощенные.

Валерий Береговых: Вот я Вам говорю: я 50 лет занимаюсь разработкой и производством лекарственных средств. Есть определенный порядок сроков испытания любого лекарственного продукта. Они сейчас только закончили третью фазу, к четвертой не приступили. Четвертая — это когда не добровольцев проверяют, а всех-всех-всех! Следующий вопрос: поскольку еще только начали прививать этими вакцинами, то срок действия вакцин тоже не установлен. В зависимости от заболевания разная есть система прививки: иногда одного укола хватает на всю жизнь, а иногда надо 4−6. Например, полиомиелит несколько раз прививают. Еще такой статистики в мире ни по одной вакцине нет. Просто нужно время. Поэтому все фантазии, которые в прессе и на телевидении, — это фантазии. Я далек от этого. Должно пройти нормальное испытание.

Медицинские шприцы Дарья Драй © ИА REGNUM

Елена Ковачич: Последний вопрос. Я говорила с руководителем нашей районной поликлиники, она инфекционист по образованию, работала в Институте Гамалеи, она хвалила «Спутник», а про вакцину Чумакова, которую президент РАН назвал наиболее лайт-вариантом, она сказала, что эта вакцина «не чистая», может вызвать заболевание ковидом в легкой форме.

Валерий Береговых: Я бы так не сказал. Пусть не болтает, я по-русски так сказал бы. Не надо. Я с апреля прошлого года каждый день получаю материалы, отправляю материалы по этой сфере, все испытания на всех трех вакцинах нормальные, никто ничего пока… Где AstraZeneca, там все время проколы, видите. У наших пока этого не было. Она не права. Я 30 марта проводил международную конференцию «От Японии до Германии», и все очень аккуратно обо всем говорят. И еще — нет наработанных данных, чтобы определенно сказать, что лучше.

«Медицина же — это экспериментальная наука, — заключил в интервью для ИА REGNUM академик Валерий Береговых, — все в эксперименте. Вот я вчера с 75-летием Акчурина поздравил. 14 000 операций на открытом сердце! Вот у него эксперимент! Эксперимент, который есть. Здесь еще ни по одной вакцине мира — подчеркиваю — ни по одной, не наработано. Пока это начальные стадии изучения. Эти начальные стадии показывают положительный результат».

Что ж, в такой ситуации каждый решает для себя сам, чем прививаться. Я бы лично предпочла вакцину без проникновения в геном, а также с наименьшим числом и тяжестью последствий. И, наверное, одна из трех вакцин в будущем станет «флагманской» и унесет корабль России в океан безопасности от COVID-19.