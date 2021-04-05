Ташкент, , 18:25 — REGNUM Предприятия Пермского края России изучают возможность организации сборочных производств в разных отраслях Узбекистана, с последующей локализацией на территории республики, сообщил ИА REGNUMи.о председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов.

В эти дни делегация Пермского края во главе с Чибисовым находится в Узбекистане.

«Одной из задач нашего визита является понимание тех направлений, которые максимально интересы предприятиям как Пермского края, так и руководству Узбекистана, регионам республики», отметил Чибисов.

По его словам, в ходе визита «у нас будет достаточно много встреч с главами регионов, перед нами ставится задачи по инвестициям нашего бизнеса в Узбекистан и наши предприятия готовы рассматривать такие возможности».

«На первом этапе это сборочные производства, с последующей локализацией на территории Узбекистана. Пермский край промышленно развитый регион и нам есть, что предложить заказчикам в Узбекистане», указал чиновник.

Он сообщил, что в мае этого года делегация Пермского края вновь приедет в Узбекистан для участия в нефтегазовой выставке «и те договоренности которые будут заключены сегодня здесь, будут взяты в проработку с тем, чтобы к середине мая выходить на какие-то конкретные действия».

С учетом специализации Пермского края, отметил Чибисов, потенциальное сотрудничество — это нефтегазовое оборудование, это широкий спектр наработок как для охраны окружающей среды, так и для промышленной безопасности.

«Достаточно много интересных предложений по производству вспомогательного оборудования для узбекских машиностроительных предприятий, транспортировочные устройства, средства механизации», сообщил председатель правительства.

В частности, сообщил он, сегодня мы будем заключать соглашение с Ферганской областью Узбекистана, проведем встречи с руководством Навоийской, Бухарской областей.

«Мы видим, что Фергана идет достаточно активно в направлении развитияITсектора, создан технопарк в городе Маргелане и специалисты маргеланского технопарка уже приезжали в Пермь, чтобы изучить опыт наших технопарков в сфере высоких технологий, в мае мы хотим приехать и изучить работу технопарка в Маргелане», рассказал глава правительства Пермского края.

Он подчеркнул, что сотрудничество в IT-сфере может стать прорывным направлением для обеих сторон.

Кроме того, отметил Чибисов, у нас большой потенциал в сфере сотрудничества в области переработки твердых бытовых отходов, в первую очередь пластика, организация такого производства в Узбекистане окажет благоприятное влияние на окружающую среду.

В этой связи чиновник подчеркнул, что количество таких предприятий в Перми измеряется десятками и «у нас есть единственное в мире предприятие по полной переработке вторичного полиэтилена, который снова превращается в пищевую упаковку».

«Планов множество и мы всецело готовы к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству», заключил Алексей Чибисов.