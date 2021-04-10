Александр Погожев,
10 апреля 2021, 11:00 — REGNUM На Ставрополье погода дала старт весенним полевым работам. Рабочие выгнали в поля технику для внесения удобрений и сева яровых культур. Уровень влаги в метровом слое почвы находится в норме, поэтому сельхозпроизводители торопятся выполнить работу, пока благоволит погода. Фотограф Александр Погожев рассказывает, как родные поля готовят к посевам.
Сев гороха в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, СХП «Новомарьевское», Бригада №1. Вид из кабины погрузчика
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мешок с аммиачной селитрой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трактористы обсуждают предстоящую работу
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия крепит мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка семян гороха в бункер КамАЗа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник предприятия снимает пустой мешок от гороха
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка к работе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставропольский край в аграрном секторе сильно зависит от погодных условий. В этом году выпало достаточное количество осадков, озимые вегетировали всю зиму, и поэтому прогнозы могли бы быть хорошими. Но на Ставрополье очень часто бывают заморозки в конце апреля и начале мая. Летняя засуха, саранча, болезни — аграриям есть чего опасаться. Поэтому большинство сельхозпроизводителей помимо страхования стараются вложить средства в современную сельхозтехнику, минеральные удобрения, протравливание семян, своевременные расчеты по спектру выполняемых работ от подготовки к посадке урожая до его сбора.
Горох приобретает красный оттенок после протравки от грызунов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вид из кабины погрузчика во время работ
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий разрезает мешок с удобрением
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водитель погрузчика
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сельхозприспособление
Александр Погожев © ИА REGNUM
В станице Новомарьевской сельхозпредприятие уже приступило к внесению подкормки, эти удобрения позволяют культуре лучше куститься.
Внесение удобрения в почву для лучшего кущения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение бункера для внесения аммиачной селитры в почву для лучшего кущения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водитель трактора
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вид через заднее стекло из кабины трактора
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рассыпанный горох при развороте на новый заход для посева
Александр Погожев © ИА REGNUM
Также приступили к посеву гороха, который предприятие закупило осенью по выгодной цене. Розовый оттенок гороха говорит о том, что он протравлен от грызунов. Подсолнух, кукуруза, рапс, ячмень, овес и пшеница — основные культуры, которые выращивает сельхозпредприятие. Но ведущей является пшеница.
Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трактор тяжелого класса на поле перед посевом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник следит за наполняемостью бункера сеялки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сев гороха в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Столовая для рабочих СХП
Александр Погожев © ИА REGNUM
Столовая для рабочих СХП
Александр Погожев © ИА REGNUM