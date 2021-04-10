10 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 11:00 — REGNUM На Ставрополье погода дала старт весенним полевым работам. Рабочие выгнали в поля технику для внесения удобрений и сева яровых культур. Уровень влаги в метровом слое почвы находится в норме, поэтому сельхозпроизводители торопятся выполнить работу, пока благоволит погода. Фотограф Александр Погожев рассказывает, как родные поля готовят к посевам.

Сев гороха в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, СХП «Новомарьевское», Бригада №1. Вид из кабины погрузчика Александр Погожев © ИА REGNUM

Мешок с аммиачной селитрой Александр Погожев © ИА REGNUM Трактористы обсуждают предстоящую работу Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия крепит мешок с горохом к погрузчику Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка семян гороха в бункер КамАЗа Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия снимает пустой мешок от гороха Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка к работе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский край в аграрном секторе сильно зависит от погодных условий. В этом году выпало достаточное количество осадков, озимые вегетировали всю зиму, и поэтому прогнозы могли бы быть хорошими. Но на Ставрополье очень часто бывают заморозки в конце апреля и начале мая. Летняя засуха, саранча, болезни — аграриям есть чего опасаться. Поэтому большинство сельхозпроизводителей помимо страхования стараются вложить средства в современную сельхозтехнику, минеральные удобрения, протравливание семян, своевременные расчеты по спектру выполняемых работ от подготовки к посадке урожая до его сбора.

Горох приобретает красный оттенок после протравки от грызунов Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику Александр Погожев © ИА REGNUM Вид из кабины погрузчика во время работ Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий разрезает мешок с удобрением Александр Погожев © ИА REGNUM

Водитель погрузчика Александр Погожев © ИА REGNUM Сельхозприспособление Александр Погожев © ИА REGNUM

В станице Новомарьевской сельхозпредприятие уже приступило к внесению подкормки, эти удобрения позволяют культуре лучше куститься.

Внесение удобрения в почву для лучшего кущения Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение бункера для внесения аммиачной селитры в почву для лучшего кущения Александр Погожев © ИА REGNUM

Водитель трактора Александр Погожев © ИА REGNUM

Вид через заднее стекло из кабины трактора Александр Погожев © ИА REGNUM

Рассыпанный горох при развороте на новый заход для посева Александр Погожев © ИА REGNUM

Также приступили к посеву гороха, который предприятие закупило осенью по выгодной цене. Розовый оттенок гороха говорит о том, что он протравлен от грызунов. Подсолнух, кукуруза, рапс, ячмень, овес и пшеница — основные культуры, которые выращивает сельхозпредприятие. Но ведущей является пшеница.

Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом Александр Погожев © ИА REGNUM

Трактор тяжелого класса на поле перед посевом Александр Погожев © ИА REGNUM Работник следит за наполняемостью бункера сеялки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сев гороха в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом Александр Погожев © ИА REGNUM