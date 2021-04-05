Москва,
5 апреля 2021, 18:23 — REGNUM Поставки в Россию картофеля из зоны возделывания №
Это связано с тем, что при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии картофеля, поступившего в Россию из вышеуказанной зоны, в клубнях был выявлен возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля — бактерия Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Поскольку эта бактерия карантинная для стран-членов Евразийского экономического союза, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 г. «вводит временные ограничения на поставки картофеля в РФ из Арабской Республики Египет, произведённого в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта».
Отмечается, что картофель при хранении, если он заражён вышеуказанной бактерией, может сгнить, причём потери могут превышать 40%.
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