Москва, 5 апреля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Поставки в Россию картофеля из зоны возделывания № 45.11.51.14 в Египте запрещаются с 6 апреля, сообщили 5 апреля в пресс-службе Россельхознадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Картофель

Это связано с тем, что при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии картофеля, поступившего в Россию из вышеуказанной зоны, в клубнях был выявлен возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля — бактерия Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Поскольку эта бактерия карантинная для стран — членов Евразийского экономического союза, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 г. «вводит временные ограничения на поставки картофеля в РФ из Арабской Республики Египет, произведённого в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран — членов ЕАЭС объекта».

Отмечается, что картофель при хранении, если он заражён вышеуказанной бактерией, может сгнить, причём потери могут превышать 40%.