Нижний Новгород, , 18:20 — REGNUM Новая книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» представлена широкой публике в Нижнем Новгороде 1 апреля. Мероприятие, прошедшее в книжном магазине «Дирижабль» на Большой Покровской, прошло в узком дружеском формате.

Как отмечается в аккаунте книжного магазина, «Как будто в кругу друзей обсудили Львов, рассказы, вдохновившие жизнь и добавили щепотку анекдотов».

Фрагмент аннотации к изданию «Ошибка доктора Бродского» »Персонажи всех его повествований — живые люди, судьбы которых закручены самым удивительным образом. И ситуации, в которых они оказываются, есть вечное переплетение комического и трагического, то есть всего того, из чего собственно и состоит человеческая жизнь. <…> Включенные в эту книгу новеллы во многом автобиографичны. Действие в них разворачивается в знакомых автору с детства городах — Ростове — на-Дону и Днепропетровске (ныне Днепре). Шумные, зеленые, наполненные ароматом летних базаров и перезвоном старых трамваев они, как и люди, являются персонажами рассказанных историй в которых смех и слезы сменяют друг друга».

Следующим произведением Марка Эскела должен стать роман. По словам автор, до его завершения осталось написать около 25 — 30 страниц.

Книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» издана в 2021 году нижегородским издательством «Деком». Тираж — 300 экземпляров. Сборник включает повести «Сказка о рыбаке и рыбке», «В метелях полуденной пыли» и 8 новелл, в том числе и «Ошибку доктора Бродского».Прошедшая в «Дирижабле» презентация новой книги стала первым мероприятием после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.