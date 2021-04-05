Нижний Новгород, 5 апреля 2021, 18:20 — REGNUM Новая книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» представлена широкой публике в Нижнем Новгороде 1 апреля. Мероприятие, прошедшее в книжном магазине «Дирижабль» на Большой Покровской, прошло в узком дружеском формате.
Как отмечается в аккаунте книжного магазина, «Как будто в кругу друзей обсудили Львов, рассказы, вдохновившие жизнь и добавили щепотку анекдотов».
Следующим произведением Марка Эскела должен стать роман. По словам автор, до его завершения осталось написать около 25 — 30 страниц.
Книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» издана в 2021 году нижегородским издательством «Деком». Тираж — 300 экземпляров. Сборник включает повести «Сказка о рыбаке и рыбке», «В метелях полуденной пыли» и 8 новелл, в том числе и «Ошибку доктора Бродского».Прошедшая в «Дирижабле» презентация новой книги стала первым мероприятием после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.