В Нижнем Новгороде представили новую книгу Марка Эскела
Нижний Новгород, 5 апреля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Новая книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» представлена широкой публике в Нижнем Новгороде 1 апреля. Мероприятие, состоявшееся в книжном магазине «Дирижабль» на Большой Покровской, прошло в узком дружеском формате.
Как отмечается в аккаунте книжного магазина, «как будто в кругу друзей обсудили Львов, рассказы, вдохновившие жизнь, и добавили щепотку анекдотов».
Следующим произведением Марка Эскела должен стать роман. По словам автора, до его завершения осталось написать около 25—30 страниц.
Книга Марка Эскела «Ошибка доктора Бродского» издана в 2021 году нижегородским издательством «Деком». Тираж — 500 экземпляров. Сборник включает повести «Сказка о рыбаке и рыбке», «В метелях полуденной пыли» и восемь новелл, в том числе и «Ошибку доктора Бродского». Прошедшая в «Дирижабле» презентация новой книги стала первым мероприятием после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.