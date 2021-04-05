Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В парке «Зелёная роща» (Екатеринбург) случился потоп из-за промерзшего после зимы грунта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города журналистам.

Как передаёт «Уралинформбюро», после потепления талые воды скопились не только на газонах, но и на пешеходных дорожках.

«Сейчас вода на газонах не уходит потому, что грунт еще промерзший после зимы», — ответили на это в мэрии.

Чиновники считают, что подтопление прекратится после оттаивания грунта. Дополнительно отводить талые и дождевые воды не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году парк пережил реконструкцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге официально открыли парк «Зелёная роща»