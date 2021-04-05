Москва, , 18:15 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл в Москве встречу с послом Египта Ихабом Насром, сообщает 5 апреля официальный сайт российского МИД.

Встреча прошла на фоне подготовки министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Каир, который запланирован на 12 апреля.

Сторонами «были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в контексте подготовки к предстоящему 12 апреля визиту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Каир».

Кроме того, прошел обмен мнениями «по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Ливане, а также в палестино-израильском урегулировании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл консультации с коллегами из МИД Египта.

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