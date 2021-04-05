Псков, , 18:19 — REGNUM Концерт деятелей шоу-бизнеса в Ледовом дворце Пскова вызвал волну осуждения в регионе из-за массового несоблюдения ковидных ограничений. Губернатор Псковской области поручил провести проверки и наказать за нарушения, об этом 5 апреля сообщил на своей странице в одной из социальных сетей сам Михаил Ведерников.

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Концерт певицы Клавы Коки и певца Niletto в Ледовом дворце в Пскове в субботу, 3 апреля, собрал большое количество зрителей, которые в нарушение требований Роспотребнадзора были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Это возмутило губернатора региона, который пообещал наказать всех, кто причастен к организации этого мероприятия.

«Мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований. Это возмутительно и недопустимо — особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19», — подчеркнул глава региона.

По его поручению начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре Псковской области. Также идет отдельная служебная проверка в отношении директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом Пскова).

«На время проверки он отстранён от исполнения обязанностей», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

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