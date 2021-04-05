Тюмень, , 18:11 — REGNUM Бывший депутат Тюменской городской думы Марат Тулебаев выпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на адвоката экс-парламентария.

Марата Тулебаева обвиняют в том, что являясь гендиректором АО «Трасса», он в 2018 году присвоил 900 тыс. рублей в рамках государственных контрактов с МУП «Некрополь» по уборке городских кладбищ. Также он подозревается в попытке присвоения 35 млн рублей путём махинаций.

Бывший депутат провёл в следственном изоляторе 10 месяцев. По словам его адвоката, следствие не стало продлевать срок нахождения Тулебаева под стражей, принимая во внимание его проблемы со здоровьем. Уголовное дело против него направлено в суд.