Москва, , 18:09 — REGNUM Зерно смогут выращивать на МКС российские космонавты, сообщил 5 апреля руководитель полёта российского сегмента станции Владимир Соловьёв на конференции «Человек в космосе».

Он пояснил, что в настоящее время российские учёные создают оранжерею, где космонавты будут выращивать зерно, из которого будет получена мука для выпечки хлеба в космосе.

Зерно будет выращиваться одновременно в четырёх секциях. Российские космонавты станут первыми, кто получит «космический хлеб», добавил Соловьёв.

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