Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Главный врач-инфекционист США Энтони Фаучи не думает, что правительство США займется проектом паспортов вакцинации, а вот частные предприятия, возможно, смогут что-то сделать с этой идеей. Об этом 5 апреля Фаучи заявил в подкасте Politico Dispatch.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

"Сомневаюсь, что правительство станет главным двигателем проекта паспортов вакцинации. Они могу быть вовлечены в процесс подтверждения валидности паспортов, но не думаю, что правительство станет главным элементом этого процесса», — сообщил врач.

Когда его спросили, кто, если не правительство, займется паспортами такого типа, то Фаучи указал, что частному сектору вполне под силу такой проект.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения считает, что так называемые иммунные паспорта, в которых бы указывалась информация о проведении вакцинации от коронавируса, пока не стоит вводить во всем мире. Соответствующее заявление сделала 6 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.