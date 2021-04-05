Москва, , 18:06 — REGNUM На шельфе моря Лаптевых обнаружен крупный осадочный район с нефтегазовым потенциалом, сравнимым с нефтегазовыми месторождениями Западной Сибири, сообщил 5 апреля журналистам глава компании «Росгеология» Сергей Горьков.

По его словам, в 2020 году сейсморазведка обнаружила на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа.

«Это уникальное геологическое событие, с точки зрения понимания арктической геологии — это настоящий переворот», — подчеркнул Горьков.

«В прошлом году «Росгеология» осуществляла в Арктике сейсморазведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа РФ. В результате этих работ мы обнаружили очень крупный осадочный чехол мощностью порядка 10−12 км в море Лаптевых. То есть мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа. Его нужно дальше изучать. Обнаруженный осадочный чехол настолько мощный, что подобный можно встретить только в Западной Сибири», — сказал он.

«Но тут вопрос, в какой цикл мы попадем, потому что возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена — всего полтора месяца летом. Мы готовы сделать эту работу уже в этом году», — пояснил Горьков.

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