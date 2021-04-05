Киев, 5 апреля 2021, 18:03 — REGNUM В Киеве могут ввести комендантский час, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется, заявил вечером 5 апреля в эфире телевидения мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Мэр заявил, что комендантский час вводили ранее и установили сейчас многие страны Европы, поэтому тут «ничего нового не придумали». По его словам, проблему решить вакцинацией, по сейчас для Украины это не вариант.
«Пока вакцины в достаточном количестве нет, остается один вариант — разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению», — отметил Кличко, добавив, что такие меры утверждаются центральной властью.
ИА REGNUM напоминает, что Киев остается в лидерах по Украине по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом, хотя еще с 23 марта в городе действуют ограничения уровня «красной зоны»,