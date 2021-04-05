Тула, , 18:00 — REGNUM Табельное оружие применили сотрудники полиции при задержании нетрезвого тракториста в Киреевском районе Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону 5 апреля.

В полицию поступило сообщение о том, что неподалёку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. Полицейские выехали на место происшествия и попытались остановить неадекватного тракториста.

Однако водитель трактора полицию проигнорировал и продолжил движения. Полицейские начали преследование трактора, через громкоговорящее устройство служебного автомобиля продолжая требовать незамедлительной остановки. Однако трактор продолжал активно маневрировать, в результате полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов по колёсам трактора, последний съехал в канаву с водой. Тракторист выпрыгнул из кабины и пытался скрыться от полицейских вплавь, но он был задержан.

В результате стрельбы никто не пострадал. Задержанный — 21-летний житель села, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, он уже имеет судимости за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а также его проверяют на причастность к краже газобетонного кирпича из местного домовладения.