Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение «гаражной амнистии». Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Кремля.

Закон предоставляет гражданам возможность до 1 сентября 2026 года бесплатно получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены их гаражи, при условии, что они были возведены до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Действие закона распространяется в том числе на металлические некапитальные гаражи, находящиеся на земле, выделенной гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей.

Законом определяется перечень документов, необходимых для предоставления гражданам в собственность земельных участков, а также основания отказа в их предоставлении.

Поправки были приняты Государственной думой 23 марта и одобрены Советом Федерации 31 марта 2021 года.

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