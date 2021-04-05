Киев, , 17:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Анна Колесник, которая, находясь на заседании парламента, в переписке написала «Нужно валить из этой страны!» одной этой фразой поставила оценку «два» всей политике власти — и катастрофе в экономике, и провалу вакцинации, и репрессиям против оппозиции, заявил в своем комментарии 5 апреля политический эксперт Иван Славинский.

«Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» женщину с низкой социальной ответственностью — прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому, что ничему не учит», — констатировал эксперт.

Он отмечает, что после того, как переписка депутата Колесник стала достоянием общественности, начался громкий скандал — потому что оценку деятельности власти во главе с Владимиром Зеленским поставил «не простой работяга с завода, учитель из школы или даже крупный бизнесмен, оценку «нужно валить», в смысле, «неуд» «зеленой» власти поставила народный депутат от правящей партии «Слуга народа».

Славинский напомнил, что впервые в истории Украины у Зеленского и партии «Слуга народа» есть полная монополия — президент, монобольшинство из 246 депутатов в Верховной Раде, подконтрольное правительство, но при этом власть провалила все задачи.

«На деле «зеленые», имеющие монополию на любые решения, добились результата в виде минус 4% от ВВП (оценка Национального банка Украины). А на деле при «зеленых» безработица выросла на 33% за один год! В январе 2021 года официальными безработными числились 485,3 тысячи человек — это на треть больше, чем в январе 2020 года, накануне назначения правительства Шмыгаля», — аргументировал политолог, уточнив, что при Зеленском власть повышает коммунальные тарифы так же, как и при Порошенко, продолжается война в Донбассе и не выполняются Минские соглашения по урегулированию.

Также он отметил, что власть во главе с Зеленским «по щучьему велению», в нарушение законов и международного права, запустила репрессии против оппозиции и провалила вакцинацию.

«Скоро будет полтора года, как бушует эпидемия коронавируса, а полноценную двойную прививку на Украине получили только два человека (это данные МОЗ). При этом украинцев прививают дешевым дженериком Covishield, от которой отказываются и врачи, и пациенты… Поэтому логична реакция украинцев, которые пишут в соцсетях и говорят в разговорах, что не стоит ожидать ничего хорошего от этой власти, если даже депутаты Зеленского пишут, что «пора валить»», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что спикер Рады Дмитрий Разумков, комментируя скандал с Колесник, заявил, что лично он не собирается уезжать из Украины и уверен, что и 99,99% его коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Разумков подчеркнул, что с народными депутатами и на фракции инцидент пока не обсуждался.