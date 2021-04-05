Москва, , 17:52 — REGNUM Российско-сербский договор о передаче технологий производства вакцины «Спутник V» подписан сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» (Сербия).

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Отмечается, что «Торлак» подписал договор с Российским фондом прямых инвестиций и с фармкомпанией «Генериум» (Россия).

По словам главы сербского межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненада Поповича, Москва, согласно договорённости, передаёт Белграду сведения о процедурах и технологиях производства в Сербии «Спутника V».

Пробные вакцины на территории Сербии планируется произвести уже в этом месяце. Полученные препараты из каждой из трёх пробных серий отправятся на проверку в Москву. Если качество произведённых препаратов окажется хорошим, институт «Торлак» начнёт производство «Спутника V».

Напомним, предварительное соглашение между РФПИ и «Торлаком» было достигнуто в конце марта.

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