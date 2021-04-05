Москва, 5 апреля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В пятницу, 9 апреля, в 17:30 в пресс-центре ИА REGNUM состоится показ художественного фильма «Ополченочка».

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Ополченки Донбасса

В фильме рассказывается история трёх девушек, жительниц Донбасса, которые в 2016 году волей судьбы оказываются в составе женского танкового экипажа Народной милиции ЛНР и становятся боевыми подругами.

Война диктует свои законы и заставляет танковый экипаж вступить в жестокий бой. И только мужество и холодная выдержка командира танкового взвода спасают их от гибели.

Фильм был снят в 2019 году в Луганске, в его основу положены реальные события войны в Донбассе.

Приглашаем всех желающих на сеанс.

Просмотр фильма бесплатный, по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на просмотр можно по электронной почте — roman-razum@mail.ru

Адрес пресс-центра: г. Москва, Берсеневский переулок, д.2, стр.1 (метро Кропоткинская)

Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.