Тамбов, 5 апреля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Тамбовская область в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» заняла лидерские позиции по росту производительности труда, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Совещание под председательством губернатора Тамбовской области Александра Никитина

Перспективы реализации нацпроекта в регионе обсудили на оперативном совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Было отмечено, что Тамбовская область — лидер по росту производительности труда и занимает второе место в России в соответствующем индексе.

Тамбовская область в 2019 году в числе первых вступила в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В соответствии с поручениями президента Владимира Путина нацпроект призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счёт внедрения технологий бережливого производства.

Региональные власти отмечают, что если в 2019 году участниками нацпроекта в регионе были 11 компаний, то по итогам 2020 года их число достигло 26, выросла их экономическая эффективность. Так, половина предприятий значительно перевыполнила целевые показатели, а на двух — ПАО «Пигмент» и АО «МЛРЗ «Милорем» — рост производительности на пилотных потоках превысил 50%.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высоко оценил результативность нацпроекта «Производительность труда» в регионе и призвал остальные предприятия области активнее включаться в него.

«Нацпроект «Производительность труда» приводит к росту экономической эффективности тамбовских предприятий. Кроме того, они получают доступ к различным мерам господдержки», — отметил Александр Никитин.

Так, в 2020 году завод «Пигмент» получил два льготных займа от Фонда развития промышленности на сумму почти 300 млн рублей. Завод «Милорем» первым из предприятий-участников воспользовался инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль.

Ожидается, что до конца 2021 года в нацпроект «Производительность труда» войдут еще восемь предприятий. Кроме того, не менее 145 сотрудников предприятий и региональных команд пройдут обучение по организации бережливого производства на платформе WorldSkills. В планах — создание цифровой экосистемы и цифровизация бизнес-процессов.

Участие в нацпроекте также предусматривает и серьезную модернизацию службы занятости Тамбовской области. По итогам 2020 года переобучились 548 работников предприятий, что почти в 1,7 раза выше, чем планировалось. Наиболее востребованными направлениями переподготовки стали бережливое производство, основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ), переподготовка водителей грузовых автомобилей, трактористов-машинистов, технологии современного менеджмента, инструменты повышения производительности труда, управление закупками, управление персоналом.

Одним из новых направлений в рамках содействия занятости и повышения эффективности трудоустройства стала возможность применения тамбовской молодёжью своих теоретических знаний на практике. Например, молодые люди могут пройти стажировку в кадровых центрах и на крупных предприятиях, являющихся важными стратегическими партнерами области, в рамках проекта «Карьерная мастерская», который направлен на решение многих проблемных вопросов, возникающих у молодых специалистов при выборе и поиске работы.