Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Врачи областной детской больницы в Санкт-Петербурге готовятся оперировать 10-летнего школьника из Кингисеппа, в которого накануне выстрелил неизвестный преступник. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главного врача по хирургии интенсивной терапии Детской областной клинической больницы Дмитрий Тонконогов.

По его словам, сегодня мальчик был доставлен на вертолете в Петербург. От вертолетной площадки у Петропавловской крепости ребенка доставили в стационар на автомобиле скорой помощи со специалистами реанимационной бригады. В настоящий момент школьник проходит предоперационную подготовку, поскольку по экстренным показаниям ему необходима операция.

«У ребенка пулевое ранение задней поверхности шеи, — отметил врач. — состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести».

Напомним, 4 апреля 2021 года неустановленное лицо вблизи от детской площадки по улице Октябрьской в городе Кингисепп Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвело не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате 10-летний мальчик получил ранение шеи. Возбуждено уголовное дело, идет поиск преступника.

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