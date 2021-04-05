Москва, , 17:47 — REGNUM У защитника футбольного клуба «Спартак» (Москва) Самуэля Жиго диагностировано сотрясение мозга. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Здоровья — и ждём тебя на поле, боец!» — отмечается в сообщении на странице клуба в Twitter. Футболист пройдет углубленное медицинское обследование, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении.

Жиго получил травму в матче 24 тура РПЛ с «Ростовом». В этом сезоне футболист провёл 22 матча за «Спартак» и забил 3 мяча.

После победы над ростовчанами «Спартак» набрал 47 очков и закрепился на II месте в турнирной таблице. 5 апреля команда Сергея Семака в завершающей игре тура сыграет с подмосковными «Химками».