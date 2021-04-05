Вашингтон, , 18:05 — REGNUM В США объявили неделю памяти жертв Холокоста с 4 по 11 апреля. Об этом сообщается в прокламации президента США Джо Байдена.

«Мы выражаем свое сочувствие всем евреям в Америке, Израиле и во всем мире, вспоминая об ужасных временах Холокоста», — заявил Байден.

Отмечается, что неделя посвящена чествованию всех людей, переживших Холокост.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы воспоминания и опыт Холокоста не отрицались и не искажались, и чтобы уроки для всего человечества никогда не были забыты», — следует из обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента Байдена пообещала увеличить финансирование борьбы с внутренним экстремизмом в стране.