Донецк, 5 апреля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В ближайшие дни украинские каратели могут устроить провокационные обстрелы для демонстрации «обострения» американским дипломатам и военному атташе США, сообщил 5 апреля замкомандующего Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

По информации разведки ДНР, в зону противостояния ожидается визит делегации сотрудников посольства США.

«Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», — рассказал Басурин.

По его данным, «западные кураторы Украины» намерены посетить позиции украинских карателей в районах Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с визитом делегации в этих районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств».

«Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», — пояснил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне вооруженного конфликта в Донбассе украинские силовики резко усилили обстрелы, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.