Белгород, 5 апреля 2021, 17:51 — REGNUM В Белгородской области отсутствует независимый контроль за качеством выполненных работ по ремонту дорог. Об этом на оперативном совещании 5 апреля заявил врио губернатора Вячеслав Гладков, подчеркнув, что его не устраивает большое количеств жалоб жителей региона.
Врио губернатора назначил комплексную проверку — предстоит выяснить, как формируются планы, как составляются дефектные ведомости, как проводится реконструкция, текущий и капитальный ремонты дорог.
По данным на 5 апреля, в регионе ямочный ремонт выполнен на 42 тыс. кв. м — это 32% от плана.