Белгород, , 17:51 — REGNUM В Белгородской области отсутствует независимый контроль за качеством выполненных работ по ремонту дорог. Об этом на оперативном совещании 5 апреля заявил врио губернатора Вячеслав Гладков, подчеркнув, что его не устраивает большое количеств жалоб жителей региона.

Врио губернатора назначил комплексную проверку — предстоит выяснить, как формируются планы, как составляются дефектные ведомости, как проводится реконструкция, текущий и капитальный ремонты дорог.

«У нас нет независимого контроля за качеством выполненных работ. По итогам 2021 года мы не должны иметь ту ситуацию, которую имеем сейчас. Белгородская область всегда занимала лидерские позиции в рейтингах качества дорожного покрытия. Сейчас мы начинаем терять их. Такого быть не должно. Я понимаю, что главное одно: «Дайте денег и не спрашивайте за качество». Весь асфальт вывозится на колёсах, колейность, отвратительный ямочный ремонт и жалобы жителей. С моей точки зрения, это беда», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

По данным на 5 апреля, в регионе ямочный ремонт выполнен на 42 тыс. кв. м — это 32% от плана.