5 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине отреагировали на заявление главы компании-оператора ГТС Сергея Макогона о дальнейших перспективах транзита российского газа. Недоумение некоторых жителей страны вызвала позиция официального Киева относительно строительства «Северного потока — 2» наряду с непрекращающейся антироссийской риторикой.

Оксана Переможенко, , 20:10 — REGNUM Глава украинской компании-оператора газотранспортной системы Сергей Макогон заявил, что Украина больше не осуществляет транзит российского газа в Румынию, поскольку этот объем поставок с 1 апреля идет через российский газопровод «Турецкий поток — 2» со стороны Болгарии. Он также добавил, что «если будет завершено продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет транзит в Венгрию через «Турецкий поток — 2». Для Украины, по словам чиновника, это «означает дополнительную потерю 10−12 млрд кубометров транзита ежегодно». Об этом глава оператора ГТС Украины написал на своей странице в социальной сети Facebook, а под записью чиновника читатели высказали свое мнение в комментариях.

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Пользователь Андре К. отметил, что, с одной стороны, нужно не допустить этого, а с другой — отдать газотранспортную систему в аренду России, чтобы РФ сама по договоренности с Европой формировала рынок.

«Украина получает ренту и сама покупает газ по рыночным ценам», — добавил Андре К.

«Рано или поздно достроят. Необходимо менять подходы к энергобезопасности страны, независимо от погоды и настроения соседей», — написал Igor P.

Иван Т. считает, что выходом из положения может быть стимуляция перехода людей на «зеленую электроэнергию».

«Нужно стимулировать людей переходить на зеленую электроэнергию! Возвращать НДС при покупке теплонасосов/солнечных панелей/электробойлеров!» — отметил Иван Т.

По мнению Михаила Ю. из Киева, главными выгодополучателями от реализации «СП-2» являются Германия и Франция, а развязанную Киевом гражданскую войну в Донбассе он назвал «кампанией по дискредитации Украины как транзитёра газа в Европу».

«Европейские партнеры в лице Германии и Франции становятся главными выгодополучателями от реализации «Северного потока — 2». Им, конечно же, как и России, невыгодна война в Донбассе, которая стала кампанией по дискредитации Украины как транзитёра газа в Европу. Конечно же, это не политический проект, как об этом «заявляет» Германия. Это изначально военно-стратегический проект по ослаблению Украины с дальнейшим её оккупированнием Россией по кусочкам», — написал Михаил Ю.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«А есть ли смысл Украине начать переговоры с Ашхабадом — Баку — Тбилиси — Стамбулом?»— задалась вопросом Татьяна Д., не уточнив, что именно она имела в виду.

«Сначала говорят о войне с Россией, а потом ноют, что недостаточно транзитируют российский газ. Трубу надо было полностью перекрыть еще в 14 году и спасать Европу от кровавого российского газа, если Россия враг. А то когнитивный диссонанс какой-то. Там враг, а тут друг и партнер», — написал Noctis Caelum из Одессы.

«Удивляют комментарии. Это просто каша в головах людей. Вакцину не купим, не дадим агрессору заработать, а на газу дадим им заработать. Агрессор такой агрессивный, что снизил транспорт газа, так вы же соскочили с газовой иглы. Словакия вам поможет, будете словацкий газ транзитировать, покупаете же словацкий газ? Вот и попросите Словакию, чтоб она теперь обеспечивала Украину газом, весь мир с вами», — добавила Marina P.

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Напомним, ранее Сергей Макогон рассказал, что после запуска «Северного потока — 2» транзитные мощности украинской ГТС будут оптимизированы, так как страна не может позволить себе содержание мощностей, которые «не будут задействованы для транзита».