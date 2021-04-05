Киев, , 17:43 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Google Украина» на 1 млн гривен, сообщила 5 апреля пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании еще 2 апреля, но объявлено о нем только сейчас, передает корреспондент ИА REGNUM.

Формальным поводом для штрафа стала неподача востребованной информации, причем в течение длительного срока — более года. Ведомство объясняет, что эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».

Напомним, что в феврале этого года украинская Рада приняла за основу т.н. законопроект о «налоге на Google», которым вводят налоги для крупнейших интернет-компаний, работающих в стране.