Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM В Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса уже 168 711 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Первый компонент прививки поставили себе почти на 40% больше людей — 233 121 человек. Данные актуальны на 5 апреля 2021 года.

Всего в регионе выздоровели после COVID-19 уже более 76,5 тыс. человек. Всего подтверждено 83 192 случая заражения коронавирусом, скончались от COVID-19 уже 2779 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают вакцинировать жителей в торговых центрах.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские власти отчитались о вакцинации в торговых центрах