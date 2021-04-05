Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калуге за распространение наркотиков судом приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима 18-летний учащийся колледжа. Об этом 5 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что осужденный и его 15-летняя подруга, не достигшая возраста уголовной ответственности, через Интернет вступили в организованную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств среди населения и извлечения незаконного дохода от этой деятельности. Из «тайников», расположенных на территории Калуги, молодые люди бесконтактным способом приобрели от неизвестного им лица два пакета смеси с наркотическими средствами, после чего расфасовали их и намеревались сбыть через Интернет. В процессе создания «закладок» в лесополосах на территории Калуги их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. При задержанных находились два свертка, которые они не успели распространить, а также четыре «закладки», данные о месторасположении которых они хранили в своих мобильных телефонах.

На момент совершения преступлений осужденный являлся несовершеннолетним. Кроме того, следователи посетили колледж, в котором обучается юноша, и рассказали учащимся о последствиях незаконной деятельности по распространению наркотических средств.15-летняя калужанка, участвовавшая в незаконной деятельности, поставлена на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, с ней будет организована профилактическая работа.

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