Курган, , 17:41 — REGNUM В Кургане задержади двух подозреваемых в сутенёрстве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Ранее судимого мужчину 1983 года рождения и его супругу 1987 года рождения подозревают в привлечении трёх гражданок в возрасте 19−20 лет к оказанию услуг интимного характера за денежное вознаграждение.

Установлено, что они арендовали в Кургане жильё. Наняли водителя, который развозил девушек в сауны, бани, гостиницы и на квартиры. Заработанные за смену деньги гражданки передавали водителю, тот — подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).