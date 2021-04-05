Тюльган, Оренбургская область, , 17:40 — REGNUM На Тюльганское угольное месторождение в Оренбургской области может зайти новый инвестор. Эту идею обсудили на встрече губернатор Денис Паслер, глава Тюльганского района Игорь Буцких и председатель совета директоров Сергей Савенков, сообщает пресс-служба областного правительства.

Привлечение нового инвестора на площадку компании «Оренбургуголь» позволит значительно увеличить объемы производства. Ориентировочно через год есть потенциал для выхода на годовой уровень в миллион тонн, в три раза увеличив производство угля.

Компания «Оренбургуголь» занимается горными работами на Тюльганском месторождении — крупнейшем в Южно-Уральском буроугольном бассейне с подтвержденными объемами в 150 миллионов тонн.

Стоит отметить, в 2019 году предприятию грозило закрытие. Процедуру банкротства ОАО «Оренбургуголь» арбитражный суд отменил, когда руководство и кредиторы заключили мировые соглашения с графиком погашения на десять лет. Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

С сентября 2020 года после длительного простоя «Оренбургуголь» начал отгрузку на Кумертаускую ТЭЦ, за 2020 год объемы отгрузки угля составили 117,7 тысячи тонн на общую сумму 97,6 млн рублей. Сегодня здесь работают порядка 80 человек.

«Заработную плату сотрудникам выплачиваем без задержек. Сегодня завершаем предпаводковые мероприятия, чтобы предстоящий разлив не помешал работе. Планируем наращивать штат и выходить на уровень отгрузки в 25−30 тысяч тонн ежемесячно. Понадобятся дополнительно машинисты экскаваторов, бульдозеров и операторы погрузки», — сказал председатель совета директоров «Оренбургуголь» Сергей Савенков.

Глава района Игорь Буцких доложил губернатору о проработке перспектив Тюльганского машиностроительного завода, которые определил Денис Паслер на недавнем совещании в Тюльгане. Сегодня предприятие ведет активную работу с потенциальными заказчиками.

«Я говорил с руководством Оренбургской государственной лизинговой компании: они оценили продукцию ТМЗ и готовы сотрудничать с предприятием по изготовлению навесной техники и оборудования для сельскохозяйственной сферы. Это даст заводу новые заказы, а, значит, люди будут обеспечены рабочими местами и регулярно получать заработную плату», — отметил Денис Паслер.