Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге выставили на торги четыре имущественных комплекса киностудии им. Горького. Аукцион проведет 13 мая Российский аукционный дом (РАД), об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе РАД.

Четыре нежилых здания общей площадью 17,4 тыс. кв. метров с двумя смежными земельными участками, общей площадью 1,9 га, расположены на Мельничной улице, 4, литера А.

«На сегодняшний день 6,1 тыс. кв. м от общей площади всех помещений комплекса сдается в аренду», — уточнили в РАД.

Согласно правилам землепользования, эта территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов: офисов и торговли, так и для жилищного строительства.

«Начальная цена — 475,45 млн рублей. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online», — резюмировали в пресс-службе.