Москва, , 17:29 — REGNUM В условиях ожидания девальвации рубля не остается места для рассуждений о дедолларизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2021 году доллар сильно подорожает ко всем мировым валютам.

«Период слабости доллара пройден, ожидается новый цикл укрепления доллара, что негативно отразится на ценах на энергоносители и курсе рубля, — сказал Ордов. — Позитив доллару принесут новости с экономических фронтов. Индекс уверенности производителей в Америке зашкаливает, что основано на стабильном платежеспособном спросе. Сильная экономика — сильная национальная валюта. Пока это остается одним из незыблемых столпов рыночной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс доллара по отношению к основным валютам в I квартале 2021 года превзошел прогнозы аналитиков.

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