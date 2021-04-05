Москва, , 17:28 — REGNUM Нет ничего плохого в том, что Россия привлекает трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушева, рассказавшего о том, что спрос на рабочую силу придется удовлетворять с помощью иностранцев.

«Сельское хозяйство — отрасль, требующая привлечения рабочих на сезонной основе. Традиционно во многих странах (США, Испании, Греции, даже Финляндии) в ней заняты временные трудовые мигранты. Ничего плохого в привлечении временных трудовых мигрантов на сезонные работы в сельском хозяйстве нет, — сказал Мкртчян. — 35 тыс. привлекаемых мигрантов не делают зависимым российское сельское хозяйство от иностранной рабочей силы. Если их труд востребован, это лучше, чем привлекать к уборке урожая студентов. А студенты в каникулы могут заняться чем-то более близким к их специальности (если это не студенты аграрных вузов, разумеется)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Патрушева, в 2020 году для работы в сельском хозяйстве «привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработными».

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ посевной кампании 2021 года угрожает полный провал – бизнесмен