Екатеринбург, , 17:29 — REGNUM В торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила вакцинировали от коронавируса чуть менее 800 жителей Свердловской области в первые дни апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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В торговом центре «О'КЕЙ» 2−3 апреля поставили первый компонент прививки 600 жителям. В Нижнем Тагиле вакцинация проводили сотрудники Демидовской городской больницы в ТЦ «DEPO». Там результат оказался более скромным — 170 человек.

Опыт вакцинации в ТЦ признан успешным, отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе победили COVID-19 уже более 76,5 тыс. жителей.

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