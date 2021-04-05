Подгорица, , 17:27 — REGNUM Неправительственная организация работников общественного питания Черногории представит в Конституционный суд инициативу по оценке конституционности мер, связанных с запретом на работу кафе и ресторанов, с целью борьбы с пандемией коронавируса.

«Следуя примеру некоторых стран региона, а также стран Европейского Союза, мы обратимся к Конституционному суду с просьбой оценить, поставили ли эти меры под угрозу наши основные права человека. Мы считаем, что меры, которые время от времени вступали в силу с марта 2020 года, противоречат Конституции, поэтому мы находимся на грани исчезновения без адекватной государственной поддержки, как это делают большинство стран Европейского Союза и тех, чья экономика не зависят от туризма», — говорится в заявлении.

Общественная организация Ugostitelji Crne Gore отмечает, что по имеющимся у них данным зафиксировано снижение оборота в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса на 70−90 процентов. Кроме того, с марта прошлого года более восьми тысяч человек потеряли работу в этих секторах.