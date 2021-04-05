Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Основатель американской компании SpaceX Илон Маск посоветовал Роскосмосу создать возвращаемые ракеты. Об этом предприниматель сообщил 5 апреля в Twitter.

Маск оставил комментарий под твиттом Кати Павлющенко, которая поделилась планами проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ». Предприниматель отметил, что Россия «на правильном», но порекомендовал стремиться к созданию ракет, способных на многоразовые пуски.

Напомним, что ранее Маск посоветовал тоже самое и Европейскому космическому агентству, при этом оценив цели агентства, как «недостаточно амбициозные» и предсказав, что в будущем все ракеты, которые не пригоны к многоразовому использованию, «будут выглядеть как воздушные шары на фоне реактивных самолетов».

Как сообщало ИА REGNUM, SpaceX занимается разработкой многоразовой ракеты Starship, предназначенной для длительных межпланетных полетов, главной целью которых является помочь человечеству вернуться на Луну и совершить полёты на Марс и далее. Маск заявил, что компания планирует совершить беспилотный полет на Марс уже в 2024 году, а в 2026 отправить ракету с экипажем. К 2050 году компания надеется создать 1000 ракет.