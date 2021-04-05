Москва, , 17:23 — REGNUM Полиция обязана по запросу избирательных комиссий в России предоставлять сведения обо всех судимостях кандидатов на выборах, говорится в тексте закона, опубликованного 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, подписанному сегодня, 5 апреля, президентом РФ Владимиром Путиным, вносятся изменения в статью 12 ФЗ «О полиции».

Если до сих пор полиция обязана была информировать избиркомы только о непогашенных или неснятых судимостях кандидатов, то после вступления в силу закона она должна предоставлять информацию также и об имевшихся ранее судимостях.

При этом должны быть указаны категории преступления, дата снятия или погашения судимости.

Также полиция должна информировать о привлечении кандидата когда-либо к административной ответственности за совершение административных правонарушений, касающихся пропаганды нацистской атрибутики и производства и распространения экстремистских материалов.

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