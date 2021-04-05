Чебоксары, , 17:21 — REGNUM Фитнес-тренеру в Чувашии, уличённому в краже могильных оград, изменён приговор. Решение об исправительных работах, вынесенное судом первой инстанции, заменено на реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Перед судом предстал фитнес-тренер из Чебоксар, который во время пандемии коронавируса остался без работы и был задержан в сентябре 2020 года. Его обвинили в краже могильных оград — всего установлено 29 эпизодов преступлений в пяти муниципальных образованиях.

На след злоумышленника полиция вышла после того, как в одном из пунктов по приёму металлолома обнаружили фрагменты похищенных могильных оград. В ходе разбирательств с дачи чебоксарца вывезено около шести тонн металла. Ущерб оценивался на 400 тыс. рублей, из них возмещено 300 тыс. рублей.

Моргаушский районный суд признал мужчину виновным в кражах (чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ), назначив один год и восемь месяцев исправительных работ с удержанием от зарплаты 15%.

С данным приговором не согласилась прокуратура Чувашии. Представление надзорного ведомства было удовлетворено Верховным судом республики: исправительные работы заменены на один год и восемь месяцев колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье задержали 29-летнего гражданина Нигерии, которого чувашские полицейские подозревают в крупном мошенничестве. Ущерб оценивается в 600 тыс. рублей: данные средства, по информации МВД, чебоксарка выслала злоумышленнику, пообещавшему ей «дорогой подарок».

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