5 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Качество автомобильных дорог в Ростовской области оставляет желать лучшего. О проблеме жители региона открыто заявляют в социальных сетях, и делают это весьма оригинально.

Всеволод Немов, , 18:28 — REGNUM Качество автомобильных дорог в Ростовской области оставляет желать лучшего. О проблеме жители региона открыто заявляют в социальных сетях, и делают это весьма оригинально. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение недели — с 29 марта по 4 апреля — жители Ростовской области опубликовали в социальных сетях значительное количество жалоб. Большая часть из них касается городского благоустройства и состояния транспортных артерий. Так, например, властям предложили оценить автодорогу Гуково — Каменск-Шахтинский, которая, по словам участников паблика «Ростов главный», представляет собой лунный ландшафт.

«Бедные — в прямом и переносном смысле — местные дорожники из последних сил и средств пытаются залатать пару десятков ямочек. Так как в районе нет катков, то рабочие просят местных автомобилистов наезжать на заделанные участки и накатывать асфальт, иначе его снесет ветром или смоет дождем. Картина, конечно, выглядит по-бичарски. Так и живем», — пишут очевидцы.

Одной из сообщение пришло из Новошахтинска, где одна фотография соединяет память о славном прошлом и не такое героическое настоящее. На обочине одной из испещрённых ямами дорог установлен плакат «Мы — первые», посвящённый Юрию Гагарину.

«Удивительный контраст на фото. Великая страна с такими дорогами. Прости нас, Юра!» — пишет один из участников паблика.

Ещё одна печальная весть пришла из Шахт, где на Аллее Славы отпала табличка с бюста Героя Советского Союза.

«Теперь никто не знает имени уважаемого человека. Так и живем, как будто никому нет дела до этого», — отметил интернет-пользователь.

Жители Таганрога придумали новый туристический маршрут под названием «Знаменитые ямы города». На фотоснимках видна изобретательность горожан. Огромным пластырем молодые заделали дыру в асфальте, высадили в одной из ям цветы, кто-то использовал лужу в качестве грязевой ванны. Насколько маршрут будет популярен у туристов, покажет время.